Бьорндален поедет на Олимпиаду 2018 с белорусами
Генеральный секретарь Федерации биатлона Беларуси Анатолий Стромский сообщил, что МОК одобрил поданную ранее заявку, и легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален поедет на Олимпиаду 2018 в составе белорусской делегации. Правда, как сообщает
Напомним, что обладатель 13-ти медалей зимних Олимпийских игр не смог пройти строгий отбор в национальной сборной Норвегии по биатлону. На этапах Кубка мира этого сезона Бьорндален показывал невысокие результаты, а норвежцы не стали делать исключения для 44-летнего спортсмена и включать его в состав команды.
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