Бьорндален поедет на Олимпиаду 2018 с белорусами

Генеральный секретарь Федерации биатлона Беларуси Анатолий Стромский сообщил, что МОК одобрил поданную ранее заявку, и легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален поедет на Олимпиаду 2018 в составе белорусской делегации. Правда, как сообщает KP.BY , принять участия в соревнованиях Бьорндален все же не сможет, зато может находиться рядом со своей супругой - лидером белорусских биатлонистов Дарьей Домрачевой.

Напомним, что обладатель 13-ти медалей зимних Олимпийских игр не смог пройти строгий отбор в национальной сборной Норвегии по биатлону. На этапах Кубка мира этого сезона Бьорндален показывал невысокие результаты, а норвежцы не стали делать исключения для 44-летнего спортсмена и включать его в состав команды.