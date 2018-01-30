Бьорндален поедет на Олимпиаду 2018 с белорусами

Генеральный секретарь Федерации биатлона Беларуси Анатолий Стромский сообщил, что МОК одобрил поданную ранее заявку, и легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален поедет на Олимпиаду 2018 в составе белорусской делегации. Правда, как сообщает KP.BY, принять участия в соревнованиях Бьорндален все же не сможет, зато может находиться рядом со своей супругой - лидером белорусских биатлонистов Дарьей Домрачевой.

Напомним, что обладатель 13-ти медалей зимних Олимпийских игр не смог пройти строгий отбор в национальной сборной Норвегии по биатлону. На этапах Кубка мира этого сезона Бьорндален показывал невысокие результаты, а норвежцы не стали делать исключения для 44-летнего спортсмена и включать его в состав команды.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Зидан попросил фанатов Реала не освистывать БенземаЗидан попросил фанатов Реала не освистывать Бензема
Тайсон Фьюри: за восемь недель я сбросил 25 кгТайсон Фьюри: за восемь недель я сбросил 25 кг
"Карпаты" пополнились грузинским защитником (ВИДЕО)  "Карпаты" пополнились грузинским защитником (ВИДЕО)  
Марта Костюк: с Элиной не смогла себя переборотьМарта Костюк: с Элиной не смогла себя перебороть
Усик победил Бриедиса и вышел в финал Super SeriesУсик победил Бриедиса и вышел в финал Super Series
Блок рекламы


Похожие новости
Пидгрушная может пропустить Олимпиаду 2018Пидгрушная может пропустить Олимпиаду 2018
МОК отказал Reuters в доступе на церемонию открытия зимней Олимпиады-2018МОК отказал Reuters в доступе на церемонию открытия зимней Олимпиады-2018
В Сочи собираются провести альтернативную ОлимпиадуВ Сочи собираются провести альтернативную Олимпиаду
Льюис Хэмилтон назвал четырех великих гонщиков 2018 годаЛьюис Хэмилтон назвал четырех великих гонщиков 2018 года
Ульрайх: ЧМ-2018? Я уже распланировал летний отпускУльрайх: ЧМ-2018? Я уже распланировал летний отпуск
Австралию на ЧМ-2018 поведет Берт ван Марвейк. ФутболАвстралию на ЧМ-2018 поведет Берт ван Марвейк. Футбол
Сборную Украины провели на Олимпиаду в ПхенчханеСборную Украины провели на Олимпиаду в Пхенчхане
Футзальная сборная Украины готовится к Евро-2018Футзальная сборная Украины готовится к Евро-2018
ФИФА одобрила видеоповторы на ЧМ-2018. ФутболФИФА одобрила видеоповторы на ЧМ-2018. Футбол
Украина отправит на Олимпиаду 11 биатлонистовУкраина отправит на Олимпиаду 11 биатлонистов
Последние новости
Подгружаем последние новости