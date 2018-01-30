Пидгрушная может пропустить Олимпиаду 2018

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная может поехать на Олимпийские игры 2018 в качестве запасной. Об этом заявил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

- Рассматриваем такой вариант, что Елена на Олимпиаде будет запасной. Причина - состояние ее здоровья. Она мало тренировалась в Рупольдинге из-за болезни. Затем переехала в Италию в Риднау, но и там тоже не тренировалась. Сейчас она в Киеве , посещает врачей. Сможет ли она подготовиться к Играм - вопрос, - цитирует Брынзака UA:Биатлон.

Сегодня утром Елена Пидргрушная не приехала в Национальной олимпийский комитет Украины для получения олимпийской формы. Однако планирует сделать это до конца дня - после посещения врача. Сегодня же у Пидгрушной запланирована встреча с Владимиром Брынзаком по поводу ее участия в Олимпиаде 2018.