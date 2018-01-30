Верес не смог обыграть Берое в контрольном матче

"Верес" провел очередной контрольный поединок. Напомним, что подготовку ко второй части сезона украинцы проводят в турецком Белеке. Сегодня "Верес" встречался с болгарским клубом "Берое" и уступил со счетом 1:2.

Как сообщает официальный сайт "Вереса", автором единственного мяча в составе украинцев стал Денис Кожанов, который открыл счет на 17-й минуте.

Контрольный матч

"Верес" (Украина) - "Берое" (Болгария) - 1:2 (1:0)
Голы: Кожанов, 17 (1:0), ???, 69 (1:1), ???, 73 (1:2).


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