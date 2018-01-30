Бензема отверг два предложения покинуть Реал

Карим Бензема не намерен покидать мадридский "Реал". Как сообщает испанская пресса, президент "Королевского клуба" Флорентино Перес заявил о своем желании "перезагрузить" состав и замена "девятки" должна стать одним из ключевых решений.

Но сам француз этими революционными идеями не проникся. У "Реала" есть, по меньше мере, два хороших предложения относительно трансфера Карима Бензема этим летом, однако форвард на оба ответил категорическим "нет".

Испанцы подчеркивают, что, несмотря на негативную реакцию со стороны болельщиков "Реала", Бензема чувствует себя в команде довольно комфортно, получая достаточно игровой практики и обжившись в Мадриде. Так что, Флорентино Пересу будет нелегко убедить француза, имеющего с "Реалом" долгосрочный контракт, согласиться на переход в другой клуб.