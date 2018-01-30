Еще один футболист покидает Дортмунд

Кажется, перед закрытием зимнего трансферного окна дортмундскую "Боруссию" ждут серьезные кадровые перемены. Главной потерей дортмундцев может стать переход в "Арсенал" Пьера-Эмерика Обамеянга, за которого "Боруссия" выручит порядка 65 млн. евро. Сделка еще не оформлена, однако, как сообщили накануне британские и немецкие СМИ , трансфер форварда в "Арсенал" практически предрешен.

Кроме того, по информации ряда испанских изданий, защитник Марк Бартра уже согласовал условия своего личного контракта в "Бетисе". 27-летний испанский футболист перешел в "Боруссию" из "Барселоны" летом 2016 года и с тех пор провел в составе немецкой команды 51 матч.

Предвидя уход Бартры дортмундцы уже объявили о подписании контракта с Мануэлем Аканджи, который до этого защищал цвета швейцарского "Базеля".