"Атлетик" выкупил у "Реал Сосьедад" Иньиго Мартинеса за 32 млн евро. Футбол

Баски нашли замену ушедшему в «Манчестер Сити» Эмерику Ляпорту

"Атлетик" выкупил у "Реал Сосьедад" Иньиго Мартинеса за 32 млн евро
Иньиго Мартинес

Клуб из Бильбао активировал опцию выкупа центрального защитника другого баскского клуба «Реал Сосьедад» Иньиго Мартинеса за 32 млн евро, сообщает Mundo Deportivo. Именно такая сумма была прописана в его контракте как сумма отступных.

Произошло это вскоре после того, как сам 26-летний футболист дал согласие на переход.

По информации, заработная плата испанца будет составлять 5 млн евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым игроком в команде.

Таким образом, Мартинес стал заменой Ляпорту, официальное подтверждение продажи которого в «МанСити» ожидается в ближайшие часы.


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