Федерация футбола Италии не смогла избрать нового президента

После непопадания сборной Италии на ЧМ-2018, кризис охватил и функционеров Федерации футбола (FIGC)

Федерация футбола Италии не смогла избрать нового президента
Фото: http://www.figc.it

Ни один из кандидатов на пост президента Федерации футбола Италии (FIGC) не сумел победить по итогам прошедшего вчера голосования, сообщает официальный сайт организации.

На вакантный пост претендовали глава Ассоциации итальянских футболистов, чемпион Италии 2001 года в составе «Ромы» Дамиано Томмази, президент Лиги Про Габриэле Гравина, а также вице-президент FIGC и глава Национальной любительской лиги Козимо Сибилья.

В голосованиях явным аутсайдером был Томмази, который неизменно оказывался третьим и перед финальным голосованием выбыл из гонки. В трех турах больше голосов набирал Сибилья, однако заполучить абсолютное большинство голосов ему не удавалось.

По регламенту в финальном четвертом туре для победы требовалось набрать простое большинство голосов. Однако, Сибилья, не сумев достичь соглашения с Гравиной, призвал делегатов любительской лиги, которые контролировали почти треть всех голосов, испортить бюллетени.

В итоге, 59,09% голосов не были отданы ни за одного из кандидатов, в результате чего голосование было признано несостоявшимся, и теперь Олимпийский комитет Италии должен назначить на пост главы федерации чрезвычайного комиссара.

Отметим, что право голоса на выборах президента FIGC имеют Серия А, Серия Б, Лига Про, Ассоциации итальянских футболистов, тренеров и арбитров, а также Национальная любительская лига.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Зидан попросил фанатов Реала не освистывать БенземаЗидан попросил фанатов Реала не освистывать Бензема
Тайсон Фьюри: за восемь недель я сбросил 25 кгТайсон Фьюри: за восемь недель я сбросил 25 кг
"Карпаты" пополнились грузинским защитником (ВИДЕО)  "Карпаты" пополнились грузинским защитником (ВИДЕО)  
Марта Костюк: с Элиной не смогла себя переборотьМарта Костюк: с Элиной не смогла себя перебороть
Усик победил Бриедиса и вышел в финал Super SeriesУсик победил Бриедиса и вышел в финал Super Series
Блок рекламы


Похожие новости
Международная федерация гимнастики создаст орган для борьбы с домогательствамиМеждународная федерация гимнастики создаст орган для борьбы с домогательствами
Мишель Платини обжалует отстранение от футбола в ЕСПЧМишель Платини обжалует отстранение от футбола в ЕСПЧ
Марта Костюк: с Элиной не смогла себя переборотьМарта Костюк: с Элиной не смогла себя перебороть
Хацкевич: конструктивного футбола было малоХацкевич: конструктивного футбола было мало
В Узбекистане пожизненно отстранили от футбола бывшего тренера сборнойВ Узбекистане пожизненно отстранили от футбола бывшего тренера сборной
Самый дорогой трансфер в истории МЛС: 12 миллионов за 18-летнего Нового Месси. ФутболСамый дорогой трансфер в истории МЛС: 12 миллионов за 18-летнего Нового Месси. Футбол
НХЛ: Каролина перешла под контроль нового владельцаНХЛ: Каролина перешла под контроль нового владельца
Мбокани ждет нового контракта от Динамо. ФутболМбокани ждет нового контракта от Динамо. Футбол
Сергей Витер: Это был новогодний хоккейСергей Витер: Это был новогодний хоккей
Расизм в Италии: фанаты Кальяри против МатуидиРасизм в Италии: фанаты Кальяри против Матуиди
Последние новости
Подгружаем последние новости