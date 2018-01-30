Федерация футбола Италии не смогла избрать нового президента

После непопадания сборной Италии на ЧМ-2018, кризис охватил и функционеров Федерации футбола (FIGC)

Фото: http://www.figc.it

Ни один из кандидатов на пост президента Федерации футбола Италии (FIGC) не сумел победить по итогам прошедшего вчера голосования, сообщает официальный сайт организации.

На вакантный пост претендовали глава Ассоциации итальянских футболистов, чемпион Италии 2001 года в составе «Ромы» Дамиано Томмази, президент Лиги Про Габриэле Гравина, а также вице-президент FIGC и глава Национальной любительской лиги Козимо Сибилья.

В голосованиях явным аутсайдером был Томмази, который неизменно оказывался третьим и перед финальным голосованием выбыл из гонки. В трех турах больше голосов набирал Сибилья, однако заполучить абсолютное большинство голосов ему не удавалось.

По регламенту в финальном четвертом туре для победы требовалось набрать простое большинство голосов. Однако, Сибилья, не сумев достичь соглашения с Гравиной, призвал делегатов любительской лиги, которые контролировали почти треть всех голосов, испортить бюллетени.

В итоге, 59,09% голосов не были отданы ни за одного из кандидатов, в результате чего голосование было признано несостоявшимся, и теперь Олимпийский комитет Италии должен назначить на пост главы федерации чрезвычайного комиссара.

Отметим, что право голоса на выборах президента FIGC имеют Серия А, Серия Б, Лига Про, Ассоциации итальянских футболистов, тренеров и арбитров, а также Национальная любительская лига.