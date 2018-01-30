Челси не продаст Азара даже за 200 млн фунтов

"Челси" не планирует расставаться со своим полузащитником Эденом Азаром. По информации The Telegraph, "аристократы" ответят отказом даже в том случае, если "Манчестер Сити" сделает предложение на 200 миллионов фунтов стерлингов.

Более того, "синие" готовы заключить с хавбеком новый контракт, согласно которому его недельное жалованье составит 300 тысяч фунтов. Действующий договор рассчитан до конца сезона-2019/20.

Ранее сообщалось, что лидер чемпионата Англии попытается заполучить 27-летнего бельгийца во время летнего трансферного окна, выделив на сделку 150 млн. Данным вопросом занимается сам наставник "горожан" Хосеп Гвардиола.

Напомним, Азар оформил восемь голов и три ассиста в 20 матчах нынешнего розыгрыша Премьер-лиги.