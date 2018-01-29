МОК отказал Reuters в доступе на церемонию открытия зимней Олимпиады-2018

Агентство обнародовало фотографии с репетиций Игр без разрешения олимпийского оргкомитета.

МОК отказал Reuters в доступе на церемонию открытия зимней Олимпиады-2018
Фото: newsil.ru

Международному информационному агентству Reuters отказали в доступе на церемонию открытия зимней Олимпиады в Пхенчхане.

Как сообщает Yonhap, МОК отклонил выдачу разрешений Reuters после того, как агентство обнародовало фотографии с репетиций олимпийских игр без разрешения олимпийского оргкомитета.

Кроме этого, МОК отозвал аккредитацию фотографа, представляющего Reuters.

Напомним, ранее МОК опубликовал список причин недопуска россиян на Олимпиаду-2018.

Зимние Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Около 2500 спортсменов из 94 стран мира разыграют 102 комплекта медалей в 7 видах спорта и 15 дисциплинах.


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