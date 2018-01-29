Кубок мира: Made in Конча-Заспа

Серебро Кубка мира завоевал в минувший уикенд в Хайденхайме, открыв тем самым медальный счет для украинских фехтовальщиков в новом году, Богдан Никишин.
Подняться на одну ступеньку выше нашему шпажисту помешал японский ученик украинского тренера Александра Горбачука Казуясу Минобе (15:13).
Суббота. Хайденхайм. Золото Кубка мира разыграли японец Казуясу МИНОБЕ и украинец Богдан НИКИШИН. Фото: fie.ch
Отметим, что если для 37-летнего спортсмена из Днепра это была уже четвертая награда на престижном немецком турнире с более чем полувековой историей (после золота в 2013 и 2014 годах, а также серебра в 2016-м) и в общем восьмая на этапах Кубка мира, то вот его визави Минобе можно поздравить со второй в карьере и истории японского шпажного фехтования кубковой победой. Что интересно, готовились к этим соревнованиям украинская и японская команда вместе на олимпийской базе в Конча-Заспе. И, к слову, там же приняли участие в традиционном купании на Крещение.
Владимир Станкевич, старший тренер нашей команды в мужской шпаге, уверяет, что пользы от таких совместных сборов гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд.
- Да, японские шпажисты, тренируясь с нами, повышают свое мастерство, - говорит Станкевич, - Но и мы благодаря им тоже становимся сильнее. Ведь для того, чтобы спортсмен совершенствовался ему каждый день нужны напряженные схватки, в которых он может получить серьезное сопротивление. А изучить соперника можно и заочно, ведь сейчас видео практически с любых соревнований есть в открытом доступе.
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Богдан Никишин единственный из украинской сборной, кому высокое место в рейтинге позволило начать борьбу сразу с основной сетки в Хайденхайме. Всем остальным украинским шпажистам пришлось испытать на себе все прелести «пули» и предварительных боев за попадание в основную таблицу 64 Кубка мира, который на этот раз собрал ни много ни мало - 314 участников. Справиться с задачей сумели лишь четверо из девяти. Юрий Тараненко и Ян Сыч, правда, сложили оружие уже в 1/32, уступив соответственно швейцарцу Максу Хайнцеру (15:9) и Эльмиру Алимжанову из Казахстана (15:3). Так что дальше в бой пошли одни «старики» - Игорь Рейзлин после победы над китайцем Сун Хунцзе (11:10), Максим Хворост, отправив на трибуны титулованного венгра Андраша Редли (4:3).
Следующая стадия прошла под знаком украинско-итальянского противостояния, «в живых» после которого остался только один наш спортсмен Богдан Никишин. Поквитавшись в первом бою олимпийки с швейцарцем Бенжамином Штеффеном (9:6) за обидное поражение на Играх в Рио, он одержал уверенную победу над итальянцем Эдоардо Мунцоне(10:5), которого ранее уже обыгрывал, а именно в полуфинале прошлогоднего «Гран-при» в Боготе.
Разобравшись в 1/8 с действующим чемпионом Азии Русланом Курбановым (10:7), Никишин принялся «мстить» Италии за товарищей по команде. В четвертьфинале подопечный Ольги Маркиной заставил сложить оружие Марко Фикеру (3:1), выбившего из борьбы Рейзлина (11:8), в полуфинале - Габриэле Чимини (15:8), ранее вставшего на пути Хвороста (15:14). Отметим, что это был первый поединок на турнире в Хайденхайме, где Никишину пришлось дойти до максимального числа уколов, то бишь 15.
Не согласился с пассивной тактикой ведения боя и Казуясу Минобе. Правда, поначалу больше выигрывал от этого, как раз украинец (3:1, 5:2, 6:4, 8:7). Но, видимо, в перерыве Александру Горбачуку удалось подобрать для своего японского подопечного нужные слова и тот, нанеся подряд два укола в один фонарь, фактически перевернул финальную встречу в свою пользу (9:8).
Богдан не сдавался до последнего, даже когда счет был 14:12 в пользу Минобе. Казуясу, видимо, не терпелось подняться на первую ступеньку пьедестала и он бросился во флеш-атаку, которая закончилась для него неудачей (14:13). Правда, в следующей фразе японец уже не сплоховал - 15:13.
Любопытно, что японские и украинские шпажисты вновь встретились на дорожках Хайденхайма на следующий день в рамках командного первенства. Правда, встреча эта произошла уже после того, наш квартет в составе Богдана Никишина, Владимира Станкевича, Романа Свичкаря и Игоря Рейзлина уступил в четвертьфинале одним уколом на приоритете РоSSии (29:30), а подопечные Горбачука пропустили в четверку Корею (40:45).
Проиграв еще по одному поединку в нижней части сетки (украинцы - чехам 27:45, японцы - итальянцам 25:30), они скрестили оружие за седьмое место. В первых четырех боях публика не увидела ни одного укола, ближе к концу инициативой завладели представители Страны восходящего солнца. Но несмотря на то, что Роман Свичкарь (а именно на него тренерский штаб во главе с Владимиром Станкевичем возложил обязанности финишера в этой встрече) вышел на дорожку при «-3», ему удалось сравнять счет, а затем на приоритете вырвать победу у Масару Ямады (19:18).
Вчера в Хайденхайме был разыгран 58-й по счету командный Кубок Европы, Украину в котором представлял квартет Киевской городской школы высшего спортивного мастерства (под руководством Михаила Подольского).
Владимир Станкевич, Ян Сыч, Евгений Макиенко и Юрий Тараненко начали соревнования с победы в 1/8 финала над «Легией» из Варшавы (45:41). Затем разобрались с израильским «Хапоэлем» из Кфар-Савы (34:26), за которую выступал голландский легионер вице-чемпион мира и Европы (2011) Бас Вервейлен. В полуфинале наши шпажисты заставили сложить оружие французский «Сен-Гратьян» (21:15). И были очень близки к тому, чтобы второй раз в истории после победы в 2013 году стать обладателями Кубка Европы. Но на их пути встали представители будапештского «Гонведа», а на деле фактически основной состав сборной Венгрии во главе с титулованным Андрашем Редли. Дело дошло до минуты приоритета, где последний оказался удачливее нашего Яна Сыча.
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