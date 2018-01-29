Кубок мира: Made in Конча-Заспа

Серебро Кубка мира завоевал в минувший уикенд в Хайденхайме, открыв тем самым медальный счет для украинских фехтовальщиков в новом году, Богдан Никишин.

Подняться на одну ступеньку выше нашему шпажисту помешал японский ученик украинского тренера Александра Горбачука Казуясу Минобе (15:13).

Суббота. Хайденхайм. Золото Кубка мира разыграли японец Казуясу МИНОБЕ и украинец Богдан НИКИШИН. Фото: fie.ch

Отметим, что если для 37-летнего спортсмена из Днепра это была уже четвертая награда на престижном немецком турнире с более чем полувековой историей (после золота в 2013 и 2014 годах, а также серебра в 2016-м) и в общем восьмая на этапах Кубка мира, то вот его визави Минобе можно поздравить со второй в карьере и истории японского шпажного фехтования кубковой победой. Что интересно, готовились к этим соревнованиям украинская и японская команда вместе на олимпийской базе в Конча-Заспе. И, к слову, там же приняли участие в традиционном купании на Крещение.

Владимир Станкевич, старший тренер нашей команды в мужской шпаге, уверяет, что пользы от таких совместных сборов гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд.

- Да, японские шпажисты, тренируясь с нами, повышают свое мастерство, - говорит Станкевич, - Но и мы благодаря им тоже становимся сильнее. Ведь для того, чтобы спортсмен совершенствовался ему каждый день нужны напряженные схватки, в которых он может получить серьезное сопротивление. А изучить соперника можно и заочно, ведь сейчас видео практически с любых соревнований есть в открытом доступе.

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Богдан Никишин единственный из украинской сборной, кому высокое место в рейтинге позволило начать борьбу сразу с основной сетки в Хайденхайме. Всем остальным украинским шпажистам пришлось испытать на себе все прелести «пули» и предварительных боев за попадание в основную таблицу 64 Кубка мира, который на этот раз собрал ни много ни мало - 314 участников. Справиться с задачей сумели лишь четверо из девяти. Юрий Тараненко и Ян Сыч, правда, сложили оружие уже в 1/32, уступив соответственно швейцарцу Максу Хайнцеру (15:9) и Эльмиру Алимжанову из Казахстана (15:3). Так что дальше в бой пошли одни «старики» - Игорь Рейзлин после победы над китайцем Сун Хунцзе (11:10), Максим Хворост, отправив на трибуны титулованного венгра Андраша Редли (4:3).

Следующая стадия прошла под знаком украинско-итальянского противостояния, «в живых» после которого остался только один наш спортсмен Богдан Никишин. Поквитавшись в первом бою олимпийки с швейцарцем Бенжамином Штеффеном (9:6) за обидное поражение на Играх в Рио, он одержал уверенную победу над итальянцем Эдоардо Мунцоне(10:5), которого ранее уже обыгрывал, а именно в полуфинале прошлогоднего «Гран-при» в Боготе.

Разобравшись в 1/8 с действующим чемпионом Азии Русланом Курбановым (10:7), Никишин принялся «мстить» Италии за товарищей по команде. В четвертьфинале подопечный Ольги Маркиной заставил сложить оружие Марко Фикеру (3:1), выбившего из борьбы Рейзлина (11:8), в полуфинале - Габриэле Чимини (15:8), ранее вставшего на пути Хвороста (15:14). Отметим, что это был первый поединок на турнире в Хайденхайме, где Никишину пришлось дойти до максимального числа уколов, то бишь 15.

Не согласился с пассивной тактикой ведения боя и Казуясу Минобе. Правда, поначалу больше выигрывал от этого, как раз украинец (3:1, 5:2, 6:4, 8:7). Но, видимо, в перерыве Александру Горбачуку удалось подобрать для своего японского подопечного нужные слова и тот, нанеся подряд два укола в один фонарь, фактически перевернул финальную встречу в свою пользу (9:8).

Богдан не сдавался до последнего, даже когда счет был 14:12 в пользу Минобе. Казуясу, видимо, не терпелось подняться на первую ступеньку пьедестала и он бросился во флеш-атаку, которая закончилась для него неудачей (14:13). Правда, в следующей фразе японец уже не сплоховал - 15:13.

Любопытно, что японские и украинские шпажисты вновь встретились на дорожках Хайденхайма на следующий день в рамках командного первенства. Правда, встреча эта произошла уже после того, наш квартет в составе Богдана Никишина, Владимира Станкевича, Романа Свичкаря и Игоря Рейзлина уступил в четвертьфинале одним уколом на приоритете РоSSии (29:30), а подопечные Горбачука пропустили в четверку Корею (40:45).

Проиграв еще по одному поединку в нижней части сетки (украинцы - чехам 27:45, японцы - итальянцам 25:30), они скрестили оружие за седьмое место. В первых четырех боях публика не увидела ни одного укола, ближе к концу инициативой завладели представители Страны восходящего солнца. Но несмотря на то, что Роман Свичкарь (а именно на него тренерский штаб во главе с Владимиром Станкевичем возложил обязанности финишера в этой встрече) вышел на дорожку при «-3», ему удалось сравнять счет, а затем на приоритете вырвать победу у Масару Ямады (19:18).

Вчера в Хайденхайме был разыгран 58-й по счету командный Кубок Европы, Украину в котором представлял квартет Киевской городской школы высшего спортивного мастерства (под руководством Михаила Подольского).

Владимир Станкевич, Ян Сыч, Евгений Макиенко и Юрий Тараненко начали соревнования с победы в 1/8 финала над «Легией» из Варшавы (45:41). Затем разобрались с израильским «Хапоэлем» из Кфар-Савы (34:26), за которую выступал голландский легионер вице-чемпион мира и Европы (2011) Бас Вервейлен. В полуфинале наши шпажисты заставили сложить оружие французский «Сен-Гратьян» (21:15). И были очень близки к тому, чтобы второй раз в истории после победы в 2013 году стать обладателями Кубка Европы. Но на их пути встали представители будапештского «Гонведа», а на деле фактически основной состав сборной Венгрии во главе с титулованным Андрашем Редли. Дело дошло до минуты приоритета, где последний оказался удачливее нашего Яна Сыча.

Анна САВЧИК, Спорт-Экспресс в Украине

ХАЙДЕНХАЙМ (Германия). Этап Кубка мира. Мужчины. Шпага. Личный турнир. 1. Минобе (Япония). 2. НИКИШИН (Украина). 3. Чимини (Италия), Анохин (РоSSия)… 29. РЕЙЗЛИН... 32. ХВОРОСТ... 47. СЫЧ… 57. ТАРАНЕНКО… 83. МИРГОРОДСКИЙ… 101. СВИЧКАРЬ… 113. СТАНКЕВИЧ... 159. МАКИЕНКО… 201. ТИМОШЕНКО (все - Украина).

1/32 финала. Хайнцер (Швейцария) - ТАРАНЕНКО - 15:9. Алимжанов (Казахстан) - СЫЧ - 15:3. РЕЙЗЛИН - Сун Хунцзе (Китай) - 11:10. НИКИШИН - Штеффен (Швейцария) - 9:6. ХВОРОСТ - Редли (Венгрия) - 4:3. 1/16 финала. Фикера (Италия) - РЕЙЗЛИН - 11:8. НИКИШИН - Мунцоне (Италия) - 10:5. Чимини - ХВОРОСТ - 15:14. 1/8 финала. НИКИШИН - Курбанов (Казахстан) - 10:7. 1/4 финала. НИКИШИН - Фикера - 3:1. 1/2 финала. НИКИШИН - Чимини - 15:8. Финал. Миябе - НИКИШИН - 15:13.

Командный турнир. 1. Корея. 2. Франция. 3. Швейцария… 7. УКРАИНА (Станкевич, Рейзлин, Свичкарь, Никишин).