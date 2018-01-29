Пике продлил контракт с "Барселоной" до 2022 года. Футбол

Жерар связывает свое футбольное будущее с «блаугранас»

Пике продлил контракт с "Барселоной" до 2022 года
Фото: twitter.com/fcbarcelona

30-летний защитник «Барселоны» Жерар Пике пролонгировал контракт с каталонским клубом до лета 2022 года, информирует официальный сайт клуба.

«Очень рад тому, что сейчас можно отпраздновать подписание нового договора. Надеюсь, это мой не последний контракт с клубом. Хотелось бы завершить карьеру в «Барселоне», так как я для себя не вижу интереса выступать за другую команду», - заявил Пике на мини презентации клуба.

Стоит отметить, что Пике уроженец Барселоны. В 10-ти летнем возрасте был зачислен в юношескую команду «сине-гранатовыx». Однако, в 17-летнем возрасте заключил с «Манчестер Юнайтед» долгосрочный контракт.

В 2008 году вернулся в «Барселону», за которую провел 261 матч.

Пике чемпион мира 2010 года и чемпион Евро-2012.

Состоит в браке с колумбийской певицей Шакирой.


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