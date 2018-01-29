НБА: Топ-10 моментов игрового дня

Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

Отметим, что "Хьюстон Рокетс" одержали победу над "Финиксом". Встреча в Хьюстоне завершилась со счетом 113:102 (28:24, 32:29, 32:24, 21:25) в пользу хозяев. В составе победителей 27 очками и десятью подборами отметился Джеймс Харден. Украинский центровой "Санз" Алексей Лень не принимал участие в игре.

В другом матче баскетболисты "Кливленд Кавальерс" обыграли на своем паркете "Детройт Пистонс". Игра в Кливленде завершилась со счетом 121:104 (33:28, 25:33, 32:26, 31:17) в пользу хозяев. Лидерами по результативности в составе "Кавальерс" стали Леброн Джеймс (25 очков и 14 передач) и Кевин Лав - 20 очков и 11 подборов.




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