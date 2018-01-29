Гармаш продлил контракт с "Динамо" до 2022 года. Футбол

Свое футбольное будущее Денис связывает с "Динамо"

Фото: fcdynamo.kiev.ua

27-летний полузащитник "Динамо" Денис Гармаш пролонгировал соглашение с клубом на четыре года, - до 2022 года, о чем сообщает официальный сайт клуба.

Действовавший контракт игрока истекал летом 2018 года.

В структуре "Динамо" полузащитник находится с 2007 года. За первую команду дебютировал летом 2009 года, а всего в чемпионате Украины за "Динамо" провел 147 матчей.

В текущем сезоне Гармаш отыграл 23 матча, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.