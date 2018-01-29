Гармаш продлил контракт с "Динамо" до 2022 года. Футбол
Свое футбольное будущее Денис связывает с "Динамо"
27-летний полузащитник "Динамо" Денис Гармаш пролонгировал соглашение с клубом на четыре года, - до 2022 года, о чем сообщает официальный сайт клуба.
Действовавший контракт игрока истекал летом 2018 года.
В структуре "Динамо" полузащитник находится с 2007 года. За первую команду дебютировал летом 2009 года, а всего в чемпионате Украины за "Динамо" провел 147 матчей.
В текущем сезоне Гармаш отыграл 23 матча, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.
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