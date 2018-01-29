Гари Кэйхилл: для нас было важно выиграть этот матч. Футбол

Защитник "Челси" Гари Кэйхилл утверждает, что "синие" обладают достаточно высоким уровнем, чтобы продолжать борьбу в Кубке Англии и Лиге Чемпионов в этом сезоне. Капитан вернулся в стартовый состав на вчерашний матч 4-го раунда КА с "Ньюкаслом", в котором "Челси" одержал убедительную победу (3:0).

"Для нас было важно выиграть этот матч, - говорит Кэйхилл, которого цитирует клубная пресс-служба. - В итоге получилась неплохая игра, думаю, мы действовали немного заторможенно в первые 10–15 минут, но мы справились с игрой, и во втором тайме, думаю, мы контролировали её ход. Нам была нужна эта победа, и еще важнее было выйти в следующий раунд. Некоторые футболисты показали отличную игру в индивидуальном плане, особенно Миши. Он усердно работал и использовал свои возможности. Иногда, когда медленно начинаешь, тебе нужен гол, чтобы сдвинуться с места, и это он и сделал".




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