Братья Маррей в шоке, как организаторы помогли Федереру в финале Australian Open
Среди тех, кто считает, что организаторы Australian Open, закрыв крышу, помогли Роджеру Федереру в финале против Марина Чилича, очевидно, братья Маррей.
Джейми Мюррей, британский теннисист в парном разряде и брат более известного Энди, написал в Twitter, что не может поверить в то, что организаторы закрыли крышу. Его мнение разделил сам Энди в своем профиле.
Трехкратный победитель турниров Большого Шлема Энди Маррей оказался в той же ситуации, что и Чилич в финале Уимблдона в 2012 году, в котором победил Федерер из-за закрытой крыши. Но тогда у организаторов не было выбора, потому что в Лондоне постоянно шел дождь.
Вчера в Мельбурне было 37 градусов, и судья решил закрыть крышу и защитить игроков. За день до финала в женском финале температура была такая же, но организаторы даже не думали закрывать крышу...
Легендарный австралийский теннисист Пэт Кэш объяснил, почему закрытие крыши так помогло 36-летнему швейцарцу, который любит играть в зале.
"Это подходит для тактики Роджера, который сильно бьет по мячу и сразу же атакует... Таким образом, сложнее играть на ветру при любом отклонении траектории мяча. Поэтому он так хорош в зале", - отметил австралиец.
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