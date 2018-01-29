Братья Маррей в шоке, как организаторы помогли Федереру в финале Australian Open

Среди тех, кто считает, что организаторы Australian Open, закрыв крышу, помогли Роджеру Федереру в финале против Марина Чилича, очевидно, братья Маррей.

Джейми Мюррей, британский теннисист в парном разряде и брат более известного Энди, написал в Twitter , что не может поверить в то, что организаторы закрыли крышу. Его мнение разделил сам Энди в своем профиле.

I can’t believe they’ve closed the roof. #ausopen — Jamie Murray (@jamie_murray) 28 января 2018 г.

Трехкратный победитель турниров Большого Шлема Энди Маррей оказался в той же ситуации, что и Чилич в финале Уимблдона в 2012 году, в котором победил Федерер из-за закрытой крыши. Но тогда у организаторов не было выбора, потому что в Лондоне постоянно шел дождь.

Вчера в Мельбурне было 37 градусов, и судья решил закрыть крышу и защитить игроков. За день до финала в женском финале температура была такая же, но организаторы даже не думали закрывать крышу...

Легендарный австралийский теннисист Пэт Кэш объяснил, почему закрытие крыши так помогло 36-летнему швейцарцу, который любит играть в зале.

"Это подходит для тактики Роджера, который сильно бьет по мячу и сразу же атакует... Таким образом, сложнее играть на ветру при любом отклонении траектории мяча. Поэтому он так хорош в зале", - отметил австралиец.