Александр Зинченко не сдал зимнюю сессию. Футбол

Игрок сборной Украины и английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Александр Зинченко является студентом 3-го курса Сумского государственного педагогического университета им. А.С. Макаренко. Специальность "Физическое воспитание, спорт и здоровье человека". Что интересно, футболист находится на очной форме обучения (группа № 933), одновременно пребывая в расположении клуба в Англии. Нередко студенты-спортсмены из-за частых разъездов на соревнования переводятся на индивидуальный график обучения.

Как сообщил источник The Sumy Post, подобного графика у Александра Зинченко нет. По итогам зимней сессии у футболиста "хвосты" по 9 предметам. Например, по таким, как "Спортивные игры и методика их преподавания", "Массаж", "Гигиена", "Спортивная физиология"…

Однако, по информации источника, Александр Зинченко допущен к пересдаче. В настоящее время у студентов педуниверситета очной формы обучения, которые сдали сессию, каникулы.