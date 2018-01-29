В Сочи собираются провести альтернативную Олимпиаду

В РоSSии думают, как утешить спортсменов, которым не разрешили участвовать в Олимпиаде в Пхенчхане, которая начнется 9 февраля. По данным "Известий", страна организует альтернативные соревнования в Сочи, в которой примут участие более 500 спортсменов.

В этой мини-олимпиаде также будут приглашены спортсмены из других стран, которые по разным причинам, главным образом из-за допинга, не будут участвовать в Олимпийских играх в Южной Корее.

"Сочи готов принять соревнования на высшем уровне в любое время. Все олимпийские объекты находятся в отличном состоянии", - сообщил источник из Министерства спорта РоSSии.

Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. В ней будут участвовать рекордное количество спортсменов в истории зимних Олимпийских игр. На данный момент около 3000 спортсменов из 95 стран отправили заявки на участие. Регистрация будет продолжаться до 29 января. До сих пор рекорд принадлежал Сочи-2014, где участвовало 2800 спортсменов из 88 стран. Кроме этого, в Пхенчхане будет разыграно рекордное количество - 102 комплекта медалей из-за включения в программу новых дисциплин.




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