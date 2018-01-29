Игрок "Манчестер Сити" не сдал сессию в Сумском университете. Футбол

Зинченко учится на очной форме обучения.

Фото: mancity.com

Украинский полузащитник лидера Английской Премьер-Лиги клуба «Манчестер Сити» Александр Зинченко не сдал зимнюю сессию в Сумском государственном педагогическом университете им. А.С. Макаренко, сообщает Sumypost.com.

Отметим, игрок «МанСити» учится на очной форме обучения, требующей от него посещения занятий, по специальности «Физическое воспитание, спорт и здоровье человека».

Уточняется, что зимнюю сессию он завершил с девятью задолженностями по разным дисциплинам. Однако, несмотря на это, Sumypost.com сообщает, что 35-й номер «Манчестер Сити» допущен к пересдаче.

Напомним, Зинченко перешел в «МанСити» в июле 2016 года. До этого воспитанник донецкого "Шахтера" играл за роSSийский футбольный клуб "Уфа".