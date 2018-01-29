Сборная Украины по футзалу отправилась на Чемпионат Европы. Футбол

В Украине есть за кого поболеть в футболе

Сборная Украины по футзалу отправилась на Чемпионат Европы
Фото: futsal.com.ua

Сегодня утром сборная Украины по футзалу отправилась в Любляну (Словения) на Евро-2018. Главный тренер сборной Александр Косенко включил в окончательный состав 14 игроков:

Вратари: Евгений Иваняк (Ураган), Кирилл Ципун (Продэксим), Дмитрий Литвиненко (ЭРА-ПАК, Чехия).

Полевые игроки: Тарас Королишин, Николай Грицына, Михаил Грицына (оба — Сталица, Беларусь), Владимир Разуванов (Дина, РоSSия), Николай Белоцерковец (Норильский Никель, РоSSия), Сергей Журба (ХИТ), Александр Педяш, Андрей Хамдамов, Руслан Шеремета, Андрей Лысенко (все — Сокол), Петр Шотурма (Ураган).

На групповом этапе финального раунда 12 сборных будут разбиты на четыре тройки. Две сильнейшие команды каждого трио выйдут в 1/4 финала.

Наша команда попала в группу с румынами и португальцами. Стартовый поединок на турнире подопечные Александра Косенко проведут 2 февраля против сборной Румынии, через день нас ждет матч с Португалией.

Отметим, сборная Украины в девятый раз подряд выступит в финальной стадии чемпионата Европы. С 2010 года украинцы неизменно выходили из группы, однако каждый раз завершали свой путь на стадии четвертьфинала.

Евро-2018 пройдет с 30 января по 10 февраля.


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