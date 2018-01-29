Тренер Ромы: Мы вышли на поле уже испуганными

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо прокомментировал домашнее поражение от «Сампдории» (0:1) в матче 22-го тура Серии А.

«Первые 25 минут были ужасными. Мы не вошли в игру и играли только в короткий пас. В это время мы продержались только благодаря нашему вратарю.

Я поменял местами вингеров, и команда заиграла по-другому. Однако во втором тайме мы пропустили гол после, вероятно, единственного удара «Сампдории». Не могу понять, как мы не забили, хотя у нас было столько отличных шансов во второй половине.

Не знаю, почему мы вышли на поле уже испуганными. В данный момент у нас существует серьёзная проблема с забитыми голами. Мы создаём много моментов, но не можем их реализовать», — приводит слова Ди Франческо Football Italia.