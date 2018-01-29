В Формуле-1 старт гонок может сдвинуться на 70 минут

Начиная с этого года, старт гонок Формулы-1 могут перенести на 70 минут. Новые владельцы серии из компании Liberty Media планируют начинать соревнования в 15:10 по местному времени.

Сейчас, по установившейся издавна традиции, основная часть гонок в календаре стартует в 14:00 по местному времени. Маркетологи из Liberty уверены, что новое время стартов может повысить аудиторию телетрансляций. Это изменение также поможет смотреть европейские гонки в США в более благоприятное время, что для Liberty как для американской структуры принципиально важно. В настоящее время они начинаются в 08:00 на восточном побережье и в 05:00 на западном побережье. Новое время поможет сдвинуть старты на 09:10 и 06:10 соответственно.