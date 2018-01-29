ФФУ: Динамо пытается затянуть процесс рассмотрения "мариупольского дела". Футбол

Федерация футбола Украины опубликовала ответ на обвинение со стороны киевского "Динамо" в затягивании "мариупольского дела" в Спортивном арбитражном суде.

"В последние дни в отдельных СМИ распространяется недостоверная информация относительно сроков рассмотрения "мариупольского дела" (напомним, что ФК "Динамо" (Киев) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (САС) в Лозанне на решение Контрольно-дисциплинарного комитета и Апелляционного комитета ФФУ о зачислении технического поражения за неявку в Мариуполь на матч 7-го тура УПЛ, а также матчи команд U-21 и U-19).

ФФУ, как, уверены, и болельщики, игроки и тренеры команд "Динамо" и других клубов, заинтересована в скорейшем рассмотрении дела. Поэтому именно ФФУ способствовала тому, чтобы заседания САС было назначено на 12 февраля. К тому же представители федерации предложили провести заседание в формате письменного рассмотрения документов, которые уже представлены в суд. В этом случае с большой вероятностью можно говорить, что решение будет принято в день заседания. Но именно представители "Динамо" пытаются затянуть этот процесс, настаивая на том, чтобы изменить процедуру рассмотрения. И в таком случае мы можем не получить решение САС до 3 марта, когда планируется последний тур первого этапа УПЛ.

Федерация футбола Украины требует от представителей менеджмента "Динамо", журналистов и других лиц не распространять недостоверную информацию и не использовать искаженные факты и формулировки", - говорится в заявлении.


Terrikon со ссылкой на ФФУ


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