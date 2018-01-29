Эрнесто Вальверде: Эта игра запомнится надолго

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над «Алавесом» (2:1) в матче 21-го тура чемпионата Испании.

«Эта игра запомнится надолго, потому что нам было крайне тяжело после того, как соперник открыл счет в результате контратаки. Вдобавок в концовке «Алавес» тянул время и все плотнее играл в обороне. Чтобы совершить камбэк, нам пришлось изрядно потрудиться.

Неназначенный пенальти за фол Умтити? Чтобы он не сыграл рукой, ее можно было только отрезать. Думаю, он сделал это неумышленно, да и он сам сказал мне об этом, но у всех свое мнение.

Иногда мяч пересекает линию ворот, и гол не засчитывают, иногда – наоборот. В таких случаях всегда происходят скандалы. Иногда судейские решения принимаются в твою пользу, в других ситуациях – в пользу соперника.

Замена Коутиньо на 66-й минуте? Игроки – не машины, которые сразу же начинают функционировать. Он произвёл на меня положительное впечатление. Коутиньо обладает определёнными игровыми качествами. На днях он сыграл 20 минут, а в этой игре уже больше», — цитирует Вальверде Marca.


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