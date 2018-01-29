СМИ: Арсенал и Боруссия согласовали трансфер Обамейянга
Как сообщает BBC, форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг до закрытия зимнего трансферного окна перейдет в «Арсенал».
Лондонцы близки к покупке габонца за рекордную для себя сумму в районе 60 миллионов фунтов. При этом в сделку не будет включён нападающий «канониров» Оливье Жиру. Ранее сообщалось, что 31-летний француз может на правах аренды перейти в «Боруссию» как часть трансфера Обамейянга, однако лондонцы сразу же исключили такой вариант.
Ожидается, на замену Обамейянгу «Боруссия» приобретёт у китайского «Тяньцзинь Сунцзян» французского нападающего Антони Модеста.
В нынешнем сезоне 28-летний Пьер-Эмерик Обамейянг провёл 16 матчей в Бундеслиге, забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи.
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Спорт
29.01.2018 08:00