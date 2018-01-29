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2018-01-29
"Милан" обыграл "Лацио" и впервые в сезоне победил в трех матчах подряд
"Милан" дома обыграл "Лацио" (2:1) в матче 22-го тура чемпионата Италии.
В составе хозяев голами отметились Патрик Кутроне и Джакомо Бонавентура.
Фото: twitter.com/acmilan
У гостей единственный мяч на счету Адама Марушича.
Отметим, что команда Дженнаро Гаттузо впервые в сезоне выиграла три матча подряд.
Также в этой игре прервалась серия подопечных Симоне Индзаги из трех выигранных встреч кряду.
"Милан" - "Лацио" - 2:1 (2:1)
Голы: Кутроне, 15 (1:0). Марушич, 20 (1:1). Бонавентура, 44 (2:1).
28 января. Милан. Стадион "Сан-Сиро".
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