"Милан" обыграл "Лацио" и впервые в сезоне победил в трех матчах подряд

"Милан" дома обыграл "Лацио" (2:1) в матче 22-го тура чемпионата Италии.
 
В составе хозяев голами отметились Патрик Кутроне и Джакомо Бонавентура.
Фото "Милан" обыграл "Лацио" и впервые в сезоне победил в трех матчах подряд
Фото: twitter.com/acmilan
 
У гостей единственный мяч на счету Адама Марушича.
 
Отметим, что команда Дженнаро Гаттузо впервые в сезоне выиграла три матча подряд.
 
Также в этой игре прервалась серия подопечных Симоне Индзаги из трех выигранных встреч кряду.
 
"Милан" - "Лацио" - 2:1 (2:1)
 
Голы: Кутроне, 15 (1:0). Марушич, 20 (1:1). Бонавентура, 44 (2:1).
 
28 января. Милан. Стадион "Сан-Сиро".
 


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Неймар обиделся на болельщиков ПСЖ. ФутболНеймар обиделся на болельщиков ПСЖ. Футбол
Зидан попросил фанатов Реала не освистывать БенземаЗидан попросил фанатов Реала не освистывать Бензема
Официально: Алексис Санчес перешел в МЮ, Генрих Мхитарян - в Арсенал. ФутболОфициально: Алексис Санчес перешел в МЮ, Генрих Мхитарян - в Арсенал. Футбол
"Карпаты" пополнились грузинским защитником (ВИДЕО)  "Карпаты" пополнились грузинским защитником (ВИДЕО)  
Тайсон Фьюри: за восемь недель я сбросил 25 кгТайсон Фьюри: за восемь недель я сбросил 25 кг
Блок рекламы


Похожие новости
Мужская сборная Испании впервые стала чемпионом Европы по гандболуМужская сборная Испании впервые стала чемпионом Европы по гандболу
Усик победил Бриедиса и вышел в финал Super SeriesУсик победил Бриедиса и вышел в финал Super Series
МХК Динамо впервые обыгрывает Белый Барс в основное времяМХК Динамо впервые обыгрывает Белый Барс в основное время
Команда Севера победила Юг в Матче всех Звезд СуперлигиКоманда Севера победила Юг в Матче всех Звезд Суперлиги
Айнтрахт победил Гладбах и поднялся на второе местоАйнтрахт победил Гладбах и поднялся на второе место
Будивельник победил Днепр, но выбыл из Кубка УкраиныБудивельник победил Днепр, но выбыл из Кубка Украины
Белый Барс всухую обыграл КременчукБелый Барс всухую обыграл Кременчук
"Севилья" обыграла "Атлетико" в Кубке Испании"Севилья" обыграла "Атлетико" в Кубке Испании
Севилья второй раз обыграла Атлетико и вышла в полуфинал Кубка КороляСевилья второй раз обыграла Атлетико и вышла в полуфинал Кубка Короля
"Осер" обыграл "Нант" в 1/16 финала Кубка Франции"Осер" обыграл "Нант" в 1/16 финала Кубка Франции
Последние новости
Подгружаем последние новости