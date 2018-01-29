Антонио Конте: Кубок Англии очень опасен для больших команд

Главный тренер «Челси» Антонио Конте подвел итоги матча Кубка Англии против «Ньюкасла» (3:0).

«Это был хороший матч. Нам было нелегко, поскольку «Ньюкасл» вышел на игру с оборонительной схемой с 5 защитниками, 3 глубоко расположенными полузащитниками и 2 нападающими, расположившимися на одном уровне с нашими центральными полузащитниками.

Первый гол был очень важен. Педро и Азар создали великолепный момент, который использовал Батшуайи. После этого нам стало гораздо проще. После перерыва мы спокойно контролировали игру и не допускали возможности пропустить в свои ворота.

Мы должны быть довольны, поскольку сегодня была непростая игра. Кубковые матчи с представителями АПЛ всегда проходят в упорной борьбе. Не нужно далеко ходить за примерами — достаточно взглянуть на вчерашние игры «Ливерпуля» или «Тоттенхэма». Этот турнир очень опасен для больших команд.

Батшуайи? Не знаю, стала ли эта игра лучшей в исполнении Миши, но она точно была очень важна как для него самого, так и для команды в целом. Забитые голы жизненно необходимы для уверенности нападающего в собственных силах. Он молод и обладает огромным потенциалом. Но важно, что он уже сейчас может приносить результат, иначе сегодня я сделал бы другой выбор.

Миши работает с нами уже полтора года и за это время заметно подтянулся в тактическом плане. Это мощный и физически сильный игрок, однако ему еще есть, куда расти», - приводит слова Конте официальный сайт «Челси».