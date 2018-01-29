Индзаги: Судьям придется объяснить, как они засчитали гол Кутроне. Футбол

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги после поражения от «Милана» (1:2) в матче 22-го тура чемпионата Италии раскритиковал систему видеопомощи арбитрам (VAR).

«Возможно, в первом тайме мы могли сыграть лучше, но при счете 1:1 Альберто попал в перекладину, а во второй половине встречи мы сделали достаточно, чтобы свести матч к ничьей.

«Милан» воспользовался своими шансами и играл в свой футбол. Мы сожалеем, потому что не использовали несколько отличных моментов, хотя доминировали во втором тайме. И это, несмотря на то, что предыдущий матч у нас был в середине недели.

Гол Кутроне? Это невероятно! Судьям придется объясниться перед нами. После подачи штрафного мяч залетел в ворота от руки. После финального свистка я спросил у арбитра об этом эпизоде. Он ответил, что это был просто отскок. Но, определенно, это не так. Это было очевидно.

Досадно, но мы должны смириться с такой ситуацией снова. Повторы этого эпизода говорят сами за себя. Мне больше добавить нечего. Во втором тайме «Лацио» показал хорошую игру и полностью заслуживал одного очка, но это футбол», — цитирует Индзаги Mediaset Premium.