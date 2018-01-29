Сампдория шокирует Рому на Олимпико

"Рома" потерпела очередную неудачу в чемпионате Италии, проиграв на "Стадио Олимпико" "Сампдории" - 0:1 в заключительном матче 22-го тура Серии А. "Моряки" из Генуи были более цельной командой на поле и заслуженно победили с поздним голом Дувана Сапаты. Всего несколько дней назад обе команды сыграли вничью - 1:1 в перенесенном матче третьего тура на поле "Сампдории", когда Эдин Джеко на последних минутах сумел принести "волкам" ничью. Компенсация от Фортуны последовала достаточно скоро, а соперник донецкого "Шахтера" в 1/8 финала Лиги чемпионов не может победить вот уже шестой матч в чемпионате Италии.

В первом тайме было неясно, какая команда хозяин поля, а какая - гость. "Сампдория" играла очень легко, и в первой четверти часа зажала "Рому" на ее половине, причем создавали голевые моменты, которые, впрочем, не реализовывали.

"Волкам" удалось прийти в себя только в конце тайма и даже получили шанс выйти вперед в виде пенальти. Однако на 40-й минуте Алессандро Флоренци не сумел переиграть с 11-метровой отметки вратаря Вивиано. И уже перед самым перерывом вратарь "Ромы" Алисон спас свою команду после опасной контратаки "матросов" и удара в упор Гастона Рамиреса.

Похоже, тон в раздевалке "Ромы" был явно повышен, потому что после перерыва "волки" заиграли активнее, но отлично играл Вивиано, спасая несколько раз гостей от неприятностей. На 60-й минуте Джеко из убойной позиции пробил точно во вратаря. В шок римлян на 80-й минуте поверг Дуван Сапата, который с близкого расстояния переправил мяч после прострела справа.

Единственный забитый мяч остался до финального свистка. "Рома" стала еще дальше от первой лигочемпионовской четверки, а "Сампдория" сократила отставание от "волков" до четырех очков.

2017-18, Чемпионат Италии. 2-й круг. 22-й тур.

"Рома" - "Сампдория" 0:1 (0:0)



Голы: Сапата Д., 80 (0:1)



"Рома": Алисон; Жуан Жесус; Манолас; Коларов; Юндер (Перотти, 72); Флоренци; Стротман; Пеллегрини (Дефрель, 70); Найнгголан; Эль-Шаарави (Антонуччи, 78); Джеко



"Сампдория": Вивиано; Сильвестре; Берешиньски; Феррари; Мурру; Рамирес (Альварес, 72); Линетты; Баррето Э.; Торрейра (Томич, 86); Капрари (Ковнацки, 62); Сапата Д.



Предупреждения: Коларов, 57; Флоренци, 80 - Берешиньски, 39; Мурру, 87