Брюггге проиграл Генту в гостях, Андерлехт и Стандард поделили очки

Лидер чемпионата Бельгии "Брюгге" в 24-м туре совершенно неожиданно в гостях проиграл "Генту".

Хозяева сотворили сенсацию во второй половине матча: сначала Андриясевич, а затем Самюэль Калу в течение 13 минут поочередно поразили ворота фаворита и зафиксировали первое поражение "Брюгге" за 12 последних матчей. Правда, на первом месте команды это не сказалось - подопечные Ивана Леко опережают "Шарлеруа" на 11 очков.

А вот "Андерлехт" упустил возможность подняться на вторую строчку. Брюссельский клуб разыграл серьезный триллер со "Стандардом". Хозяева долго не церемонились и уже на 6-й минуте Орландо Са вывел льежский клуб вперед. У "Андерлехта" в этом матче феерил Софиен Ханни, забивший трижды. Интересно, что все его голы пришлись на первый тайм. У "Стандарда" дважды забил Кристиан Луиндама, который провел по мячу в каждом из таймов.

2017-18, Чемпионат Бельгии - Регулярный

Игровой день : 2018-01-28

"Стандард" - "Андерлехт" 3:3 (2:3)

"Гент" - "Брюгге" 2:0 (0:0)

"Остенде" - "Локерен" 2:3 (1:1)


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