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2018-01-28
Украина - победитель смешанной эстафеты на чемпионате Европы! (ВИДЕО)
Сборная Украины одержала победу в смешанной эстафете на чемпионате Европы в Риднаун-Валь-Риданна.
Национальную команду представляли Юлия Журавок, Ирина Варвинец, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.
Фото: biathlonworld.com
Серебро завоевала сборная РоSSии, за которую бежали Виктория Сливко, Анастасия Загоруйко, Евгений Гараничев и Александр Логинов.
Третьей финишировала сборная Норвегии в составе Эмили Калькенберг, Кайи Николайсен, Ховарда Богетвейта и Фредрика Йесбакка.
Риднаун-Валь-Риданна (Италия)
Чемпионат Европы
Открытый чемпионат Европы
Смешанная эстафета 2 х 6 + 2 х 7,5 км
1. Украина (Журавок, Варвинец, А. Прима, Пидручный) - 1:11.40,1 (0 шт. кругов + 6 доп. патронов)
2. РоSSия (Сливко, Загоруйко, Гараничев, Логинов) - отставание 11,7 (0 + 9)
3. Норвегия (Калькенберг, Николайсен, Богетвейт, Йессбакк) - 33,2 (0 + 4)
4. Франция (Лятюйер, Х. Шевалье, Фаб. Клод, С. Фуркад) - 39,6 (0 + 11)
5. Чехия (Зваржичова, Харватова, М. Крупчик, Т. Крупчик) - 1.19,2 (0 + 9)
6. Швеция (Скоттхайм, Э. Нильссон, Стенерсен, Содерхильм) - 1.24,8 (0 + 7).
Спорт-Экспресс в Украине
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