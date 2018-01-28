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Украина - победитель смешанной эстафеты на чемпионате Европы! (ВИДЕО) Сборная Украины одержала победу в смешанной эстафете на чемпионате Европы в Риднаун-Валь-Риданна. Национальную команду представляли Юлия Журавок, Ирина Варвинец, Артем Прима и Дмитрий Пидручный. Фото: biathlonworld.com Серебро завоевала сборная РоSSии, за которую бежали Виктория Сливко, Анастасия Загоруйко, Евгений Гараничев и Александр Логинов. Третьей финишировала сборная Норвегии в составе Эмили Калькенберг, Кайи Николайсен, Ховарда Богетвейта и Фредрика Йесбакка. Риднаун-Валь-Риданна (Италия) Чемпионат Европы Открытый чемпионат Европы Смешанная эстафета 2 х 6 + 2 х 7,5 км 1. Украина (Журавок, Варвинец, А. Прима, Пидручный) - 1:11.40,1 (0 шт. кругов + 6 доп. патронов) 2. РоSSия (Сливко, Загоруйко, Гараничев, Логинов) - отставание 11,7 (0 + 9) 3. Норвегия (Калькенберг, Николайсен, Богетвейт, Йессбакк) - 33,2 (0 + 4) 4. Франция (Лятюйер, Х. Шевалье, Фаб. Клод, С. Фуркад) - 39,6 (0 + 11) 5. Чехия (Зваржичова, Харватова, М. Крупчик, Т. Крупчик) - 1.19,2 (0 + 9) 6. Швеция (Скоттхайм, Э. Нильссон, Стенерсен, Содерхильм) - 1.24,8 (0 + 7). Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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