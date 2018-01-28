Украина - победитель смешанной эстафеты на чемпионате Европы! (ВИДЕО)  

Сборная Украины одержала победу в смешанной эстафете на чемпионате Европы в Риднаун-Валь-Риданна.
 
Национальную команду представляли Юлия Журавок, Ирина Варвинец, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.
Фото Украина - победитель смешанной эстафеты на чемпионате Европы! (ВИДЕО)
Фото: biathlonworld.com
 
Серебро завоевала сборная РоSSии, за которую бежали Виктория Сливко, Анастасия Загоруйко, Евгений Гараничев и Александр Логинов. 
 
Третьей финишировала сборная Норвегии в составе Эмили Калькенберг, Кайи Николайсен, Ховарда Богетвейта и Фредрика Йесбакка.
 
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) 
 
Чемпионат Европы
 
Открытый чемпионат Европы
 
Смешанная эстафета 2 х 6 + 2 х 7,5 км
 
1. Украина (Журавок, Варвинец, А. Прима, Пидручный) - 1:11.40,1 (0 шт. кругов + 6 доп. патронов)
 
2. РоSSия (Сливко, Загоруйко, Гараничев, Логинов) - отставание 11,7 (0 + 9)
 
3. Норвегия (Калькенберг, Николайсен, Богетвейт, Йессбакк) - 33,2 (0 + 4)
 
4. Франция (Лятюйер, Х. Шевалье, Фаб. Клод, С. Фуркад) - 39,6 (0 + 11)
 
5. Чехия (Зваржичова, Харватова, М. Крупчик, Т. Крупчик) - 1.19,2 (0 + 9)
 
6. Швеция (Скоттхайм, Э. Нильссон, Стенерсен, Содерхильм) - 1.24,8 (0 + 7).
 
Спорт-Экспресс в Украине
 


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Неймар обиделся на болельщиков ПСЖ. ФутболНеймар обиделся на болельщиков ПСЖ. Футбол
Зидан попросил фанатов Реала не освистывать БенземаЗидан попросил фанатов Реала не освистывать Бензема
Официально: Алексис Санчес перешел в МЮ, Генрих Мхитарян - в Арсенал. ФутболОфициально: Алексис Санчес перешел в МЮ, Генрих Мхитарян - в Арсенал. Футбол
Тайсон Фьюри: за восемь недель я сбросил 25 кгТайсон Фьюри: за восемь недель я сбросил 25 кг
Мартен Фуркад одержал победу в масс-старте в АнтхольцеМартен Фуркад одержал победу в масс-старте в Антхольце
Блок рекламы


Похожие новости
Сборная Украины выиграла чемпионат Европы по биатлону в смешанной эстафетеСборная Украины выиграла чемпионат Европы по биатлону в смешанной эстафете
Александр ХАЦКЕВИЧ: "Мораэс и Мбокани будут на втором сборе" (ВИДЕО)  . ФутболАлександр ХАЦКЕВИЧ: "Мораэс и Мбокани будут на втором сборе" (ВИДЕО)  . Футбол
Ирина Варвинец - вторая в гонке преследования на чемпионате ЕвропыИрина Варвинец - вторая в гонке преследования на чемпионате Европы
"Черноморец": Бузбуки в ударе (ВИДЕО)  . Футбол"Черноморец": Бузбуки в ударе (ВИДЕО)  . Футбол
"Ворскла" в Турции: Уникальный рекорд полтавчан (ВИДЕО)  . Футбол"Ворскла" в Турции: Уникальный рекорд полтавчан (ВИДЕО)  . Футбол
Украина начнет Лигу наций матчем в ЧехииУкраина начнет Лигу наций матчем в Чехии
"Карпаты" пополнились грузинским защитником (ВИДЕО)  "Карпаты" пополнились грузинским защитником (ВИДЕО)  
Донбасс одержал 30 победу в чемпионатеДонбасс одержал 30 победу в чемпионате
Чемпионат Украины: Когда и праздник не в радость (ВИДЕО)  Чемпионат Украины: Когда и праздник не в радость (ВИДЕО)  
Иван Голуб в США нокаутировал опытного колумбийского боксера (ВИДЕО)Иван Голуб в США нокаутировал опытного колумбийского боксера (ВИДЕО)
Последние новости
Подгружаем последние новости