Сборная Украины выиграла чемпионат Европы по биатлону в смешанной эстафете

Украина вышла на второе общекомандное место по итогам турнира.

Сборная Украины одержала победу в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону в итальянском городе Риднау, сообщается на сайте Федерации биатлона Украины.

"Наша команда, в составе которой на старт вышло сразу три предстоящих олимпийца, была записным фаворитом этой гонки. Однако, для того, чтобы подтвердить лидерский статус, пришлось приложить немало усилий", - говорится в сообщении.

В составе украинской команды выступили Юлия Журавок, Ирина Варвинец, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

Отмечается, что, завоевав второе золото чемпионата Европы, Украина вышла на второе общекомандное место по итогам турнира с активом в два "золота" и одно "серебро".