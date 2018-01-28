Тренер сборной Украины: Усику рано идти в супертяжи

Главный тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский поделился впечатлениями от поединка Усика с Бриедисом и рассказал, что может ждать Александра в случае смены весовой категории.

«Получился очень хороший, напряженный бой. Мы увидели все, что должно быть в поединке высокого уровня, когда встречаются достойные соперники. Конечно, мог быть и нокаут, никто не застрахован от этого. Достаточно одного удара в этой категории. Саша выиграл заслуженно, но есть над чем работать, чтобы победить в финале. Он талантливый и снова показал это, включил характер, когда потребовалось. Это чемпионская черта.

Что дальше? Если честно, я негативно отношусь к тому, что Саша может сменить весовую категорию в ближайшее время. Есть примеры Роя Джонса и Василия Жирова, они выиграли все в первом тяжелом весе, но в супертяжах им пришлось несладко. Там можно выигрывать за счет скорости, но на стороне соперников будут сила и мощь. К тому же скорость теряется в заключительных раундах, и именно в них Джонс и Жиров как раз проигрывали», — уверен Сосновский.