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2018-01-28
Александр ХАЦКЕВИЧ: "Мораэс и Мбокани будут на втором сборе" (ВИДЕО) . Футбол
Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал пятый контрольный матч против болгарского клуба ЦСКА (София) и подвел итоги первого тренировочного сбора в Испании.
Александр Хацкевич. Фото: fcdynamo.kiev.ua
- Погода и условия просто замечательные, отношение ребят и само понимание того, что нам предстоит в зимне-весенней части чемпионата.
Отработали на достаточно профессиональном уровне. Где-то была тяжелая работа, нужно было потерпеть. Я благодарен ребятам за это и за отношение, атмосферу, которая здесь была.
К сожалению, не обошлось без травм, разной тяжести. Хачериди второй сбор должен начать в основной группе. Влад Калитвинцев завтра пройдет медицинское обследование, узнаем степень его повреждения. Пантич сбор практически пропустил, поэтому мы и не смогли определить его состояние на этом сборе. Но ребята уже знают, кто полетит с нами на второй сбор, а кто с молодежной командой - сегодня все объявили. Так что будем готовиться более целенаправленно к старту официальных игр.
Все соперники на этом этапе были достаточно сильными, квалифицированными. Мы где-то, может быть, и сознательно подбирали таких соперников, которые находятся в более оптимальных кондициях, чтобы уже на первом сборе определить, над чем нужно работать как в обороне, так и в атаке, в переходе из обороны в атаку и наоборот.
Игра с ЦСКА показала, что мы 70 минут достаточно хорошо двигались, хорошо играли вперед, надежно играли сзади. В конце, может быть, уже не хватило как физических, так и эмоциональных сил. Были моменты и у наших ворот, и у ворот соперника. Все команды, которые были нашими соперниками на этом сборе, достаточно квалифицированные.
Над позицией центрального защитника мы работаем. Думаю, что на следующей неделе будет уже какая-то ясность по этой позиции. Из молодых ребят Смирный остается, Миколенко и Шапаренко едут с нами на второй сбор. Алибеков, Попов и Алексеев завтра улетают с молодежной командой на сбор в Турцию.
Также на втором сборе присоединятся Мораэс и Мбокани. Так что в принципе у нас 23 полевых футболиста должны приступить с 1 февраля ко второй части нашей подготовки.
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