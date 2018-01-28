Федерер завоевал 20-й "шлем"

Швейцарец победил Марина Чилича в пяти сетах.

Фото: twitter.com/atpworldtour

Швейцарский теннисист Роджер Федерер выиграл Открытый чемпионат Австралии (Australian Open) и завоевал 20-й титул на турнирах "Большого шлема" - самых престижных в мировом теннисе.

В своем 30-м финале 36-летний Федерер, вторая ракетка мира, был сильнее 29-летнего хорвата Марина Чилича (6-й). Матч закончился со счетом 6:2, 6:7(5), 6:3, 3:6, 6:1.

Швейцарец, который до финала не проиграл на турнире ни сета, легко взял первую партию, но хорват включился на полную, начиная со второй. В четвертом сете Федерер вел с брейком 3:1, но уступил пять геймов подряд и чуть не позволил Чиличу сделать брейк в начале пятой партии. Следующий гейм стал решающим - Роджер взял подачу соперника, а после с трудом защитил свою. После обмена геймами Чилич еще раз упустил свою подачу, а Федерер уверенно подал на матч.

В коллекции Федерера теперь шесть побед на AusOpen (2004, 2006-2007, 2010, 2017-2018), одна на Ролан Гаррос (2009), восемь на Уимблдоне (2003-2007, 2009, 2012, 2017) и пять на Открытом чемпионате США (2004-2008). Швейцарец - рекордсмен по количеству побед на "шлемах".

В субботу состоялся финал Australian Open среди женщин. Свой дебютный "шлем" завоевала датчанка Каролин Возняцки (вторая в мире), победив первую ракетку мира румынку Симону Халеп 7:6(2), 3:6, 6:4. С понедельника Возняцки возглавит рейтинг WTA.