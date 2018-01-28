Швайнштайгер: очень рад, что снова выйду на поле Альянц Арены. Футбол

28 августа 2018 года, на "Альянц Арене" состоится грандиозное событие: прощальный матч Бастиана Швайнштайгера. Легендарный полузащитник сыграет в составе "Баварии" против своего нынешнего клуба "Чикаго Файр", сообщает пресс-служба мюнхенцев.

"Бастиан Швайнштайгер провел в составе "Баварии" великолепную карьеру, став частью невероятно успешной эры для нашего клуба. Благодаря своим выдающимся человеческим качествам он был и остается важной частью "баварской" семьи. Для нас само собой разумеется, что мы должны провести для такого заслуженного футболиста прощальный матч и таким образом сказать "Спасибо", - заявил председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге.

"Я очень рад, что снова выйду на поле "Альянц Арены" и надеюсь, что увижу много болельщиков "Баварии", которые всегда сопровождали меня с самого начала карьеры. Особенно я в предвкушении встречи с болельщиками с Зюдкурве (фанатская трибуна, прим. ред.), с которыми меня связывают особые отношения", - сказал Бастиан Швайнштайгер.

Бастиан Швайнштайгер перешел в молодежную академию "Баварии", когда ему было 13 лет. В целом он провел 17 лет в футболке немецкого Рекордмайстера. За это время он семь раз побеждал в чемпионате Германии, семь раз в Кубке Германии и дважды в Суперкубке Германии. В 2013-м году Швайнштайгер в качестве вице-капитана стал обладателем требла. Кульминацией карьеры для полузащитника стала победа на чемпионате мира 2014 года. В составе той сборной Германии он также был вице-капитаном.

В 2015-м году в поиске нового вызова Швайнштайгер перешел в "Манчестер Юнайтед", с которым он стал в 2016-м году обладателем Кубка Англии. С 2017 года Швайнштайгер защищает цвета "Чикаго Файр". Во время прощального матча "баварец" проведет по тайму в составе каждой из команд. "Я хотел бы выразить особую благодарность "Баварии", Карлу-Хайнцу Румменигге и Ули Хенессу, а также "Чикаго Файр", Эндрю Хауптману и Нельсону Родригесу за организацию этого прощального матча", - заявил Швайнштайгер.