НБА: Топ-10 моментов игрового дня

Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

Также напомним, что нападающий "Оклахомы-Сити Тандер" Кармело Энтони преодолел отметку в 25 тысяч набранных очков в матчах регулярного чемпионата. В очередной игре "Оклахома" в гостях переиграла "Детройт Пистонс" со счетом 121:108. 33-летний Энтони набрал 21 очко, прибавив их к уже имевшимся в его активе 24 983 очка.