Владимир Кличко: горжусь тобой, чемпион Александр Усик

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко прокомментировал победу своего соотечественника Александра Усика, который в тяжелейшем бою одолел Майриса Бриедиса в полуфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии.

"Уважение вам обоим, парни. Вы сделали этот поединок интересным и напряжен до самого конца. Горжусь тобой, чемпион Александр Усик, продолжай в том же духе!", - написал Владимир Кличко в своем твиттере.

Напомним, что полуфинал WBSS Усик - Бриедис завершился победой украинского боксера раздельным решением судей.

Второй финалист определится в паре между чемпионом мира по версии IBF Муратом Гассиевым (25-0, 18 КО) и обладателем пояса WBA Super Юниером Дортикосом (22-0, 21 КО). Второй полуфинал Всемирной боксерской суперсерии пройдет в Сочи в субботу, 3 февраля.


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