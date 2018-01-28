Владимир Кличко: горжусь тобой, чемпион Александр Усик

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко прокомментировал победу своего соотечественника Александра Усика, который в тяжелейшем бою одолел Майриса Бриедиса в полуфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии.

"Уважение вам обоим, парни. Вы сделали этот поединок интересным и напряжен до самого конца. Горжусь тобой, чемпион Александр Усик, продолжай в том же духе!", - написал Владимир Кличко в своем твиттере .

Напомним, что полуфинал WBSS Усик - Бриедис завершился победой украинского боксера раздельным решением судей.

Второй финалист определится в паре между чемпионом мира по версии IBF Муратом Гассиевым (25-0, 18 КО) и обладателем пояса WBA Super Юниером Дортикосом (22-0, 21 КО). Второй полуфинал Всемирной боксерской суперсерии пройдет в Сочи в субботу, 3 февраля.