Льюис Хэмилтон назвал четырех великих гонщиков 2018 года
Четырехкратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон очертил круг пилотов нынешнего пелетона, которые могут, по его мнению, считаться великими. Без скромности, которая в данном случае была бы неуместной, он включил в этот список себя:
"Я, Фернандо Алонсо, Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен — самые сильные пилоты чемпионата. Надеюсь, мы сможем побороться между собой в следующем сезоне. Это было бы отлично. У всех основных соперников разные особенности. Феттелю в прошлом году не хватало пространства, и это не в негативном смысле. Ферстаппен — очень рисковый пилот. Ему нужно оставлять место на трассе, и иногда Максу не хватает опыта. Алонсо — самый жесткий гонщик, поэтому с ним необходимо обращаться на трассе с уважением и все делать правильно. Он очень мастеровит, хотя то, насколько талантлив Макс тоже впечатляет".
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