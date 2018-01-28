Льюис Хэмилтон назвал четырех великих гонщиков 2018 года

Четырехкратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон очертил круг пилотов нынешнего пелетона, которые могут, по его мнению, считаться великими. Без скромности, которая в данном случае была бы неуместной, он включил в этот список себя:

"Я, Фернандо Алонсо, Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен — самые сильные пилоты чемпионата. Надеюсь, мы сможем побороться между собой в следующем сезоне. Это было бы отлично. У всех основных соперников разные особенности. Феттелю в прошлом году не хватало пространства, и это не в негативном смысле. Ферстаппен — очень рисковый пилот. Ему нужно оставлять место на трассе, и иногда Максу не хватает опыта. Алонсо — самый жесткий гонщик, поэтому с ним необходимо обращаться на трассе с уважением и все делать правильно. Он очень мастеровит, хотя то, насколько талантлив Макс тоже впечатляет".