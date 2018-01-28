НБА: Кармело Энтони приближается к Новицки и Леброну

Нападающий "Оклахомы-Сити Тандер" Кармело Энтони преодолел отметку в 25 тысяч набранных очков в матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

В очередном матче "Оклахома" в гостях переиграла "Детройт Пистонс" со счетом 121:108. 33-летний Энтони набрал 21 очко (также сделал пять подборов, два перехвата и одну передачу), прибавив их к уже имевшимся в его активе 24 983 очка.

Таким образом, Кармело Энтони стал 21-м игроком в истории ассоциации, достигшим отметки в 25 тысяч очков. Среди действующих баскетболистов выше форварда только нападающий "Даллас Маверикс" Дирк Новицки (30 862 очка) и их коллега по амплуа из "Кливленд Кавальерс" Леброн Джеймс (30 047). Рекорд же по очкам в НБА принадлежит Кариму Абдул-Джаббару (38 387).


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