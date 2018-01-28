НБА: Кармело Энтони приближается к Новицки и Леброну
Нападающий "Оклахомы-Сити Тандер" Кармело Энтони преодолел отметку в 25 тысяч набранных очков в матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.
В очередном матче "Оклахома" в гостях переиграла "Детройт Пистонс" со счетом 121:108. 33-летний Энтони набрал 21 очко (также сделал пять подборов, два перехвата и одну передачу), прибавив их к уже имевшимся в его активе 24 983 очка.
Таким образом, Кармело Энтони стал 21-м игроком в истории ассоциации, достигшим отметки в 25 тысяч очков. Среди действующих баскетболистов выше форварда только нападающий "Даллас Маверикс" Дирк Новицки (30 862 очка) и их коллега по амплуа из "Кливленд Кавальерс" Леброн Джеймс (30 047). Рекорд же по очкам в НБА принадлежит Кариму Абдул-Джаббару (38 387).
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
28.01.2018 13:14
28.01.2018 13:29