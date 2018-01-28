Усик: самые тяжелые 12 раундов, которые я проводил

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик назвал поединок с Бриедисом самым тяжелым боем в карьере.

"Это, наверное, самые тяжелые 12 раундов, которые я проводил. Уверен, мы сделаем выводы и будем готовиться к финалу. С кем бы я хотел встретиться в финале? Думаю, я лично буду присутствовать на полуфинале. И пускай там победит сильнейший, а я с ним встречусь", - заявил украинец сразу после боя.

Напомним, что полуфинал WBSS Усик - Бриедис завершился победой украинского боксера раздельным решением судей.

Второй финалист определится в паре между чемпионом мира по версии IBF Муратом Гассиевым (25-0, 18 КО) и обладателем пояса WBA Super Юниером Дортикосом (22-0, 21 КО). Второй полуфинал Всемирной боксерской суперсерии пройдет в Сочи в субботу, 3 февраля.


Terrikon со ссылкой на Обозреватель


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