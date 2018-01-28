Новостей.COM ⇒ Спорт

"Тоттенхэм" едва не проиграл клубу четвертого английского дивизиона "Ньюпорт Каунти" сыграл вничью в матче 1/16 финала Кубка Англии с "Тоттенхэмом" - 1:1. Клуб из четвертого по силе дивизиона страны открыл счет, лондонцы ушли от поражения только в последней десятиминутке. Фото: tottenhamhotspur.com Победитель противостояния определится в переигровке, которая пройдет ориентировочно 7 февраля на "Уэмбли". "Ньюпорт Каунти" - "Тоттенхэм" - 1:1 (1:0) Голы: Амонд, 38 (1:0). Кейн, 82 (1:1). "Тоттенхэм": Форм, Фертонген, Триппьер, Уокер-Питерс (Сон Хын Мин, 46), Фойт, Дембеле (Дэйвис, 81), Сиссоко, Ваньяма, Дайер, Льоренте (Алли, 66), Кейн. Спорт-Экспресс

Спорт-Экспресс

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.