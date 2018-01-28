"Тоттенхэм" едва не проиграл клубу четвертого английского дивизиона

"Ньюпорт Каунти" сыграл вничью в матче 1/16 финала Кубка Англии с "Тоттенхэмом" - 1:1.
 
Клуб из четвертого по силе дивизиона страны открыл счет, лондонцы ушли от поражения только в последней десятиминутке. 
Фото "Тоттенхэм" едва не проиграл клубу четвертого английского дивизиона
Фото: tottenhamhotspur.com
 
Победитель противостояния определится в переигровке, которая пройдет ориентировочно 7 февраля на "Уэмбли".
 
"Ньюпорт Каунти" - "Тоттенхэм" - 1:1 (1:0)
 
Голы: Амонд, 38 (1:0). Кейн, 82 (1:1). 
 
"Тоттенхэм": Форм, Фертонген, Триппьер, Уокер-Питерс (Сон Хын Мин, 46), Фойт, Дембеле (Дэйвис, 81), Сиссоко, Ваньяма, Дайер, Льоренте (Алли, 66), Кейн.
 


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