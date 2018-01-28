Усик победил Бриедиса и вышел в финал Super Series

Только что в Риге завершился полуфинальный поединок престижного турнира World Boxing Super Series. Местный боксер Майрис Бриедис противостоял украинскому спортсмену Александру Усику. Разыгрывалась не только путевка в финал, но также чемпионские пояса в первом тяжелом весе по версиям WBC (этот титул защищал Бриедис) и WBO (Усик).

Первые четыре раунда прошли в примерно равном бою. Начиная с пятого раунда, Усик завладел инициативой и потряс Бриедиса парой апперкотов. В шестом раунде украинец оказался на канвасе, но из-за толчка, а не удара. В результате латвиец получил предупреждение от рефери.

В восьмом раунде Бриедис пропустил от Усика два очень чувствительных удара и проиграл раунд вчистую. В следующем раунде латвийский боец предпринял попытку отыграться и пару раз неплохо приложился, но развить успех не успел. Дальше силы стали покидать Бриедиса, и Усик прочно завладел преимуществом, забирая раунд за раундом.

Бриедис смог выстоять полную дистанцию. Но по итогам 12 раундов судьи отдали победу Усику большинством (114-114, 115-113 - дважды). Украинский боксер в зрелищном поединке выиграл у ранее непобежденного латвийца.

Теперь Усик встретится с победителем другого полуфинала, в котором сразятся россиянин Мурат Гассиев и кубинец Юньер Дортикос. Этот бой состоится через неделю в Сочи.


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