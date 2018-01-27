МХК Динамо впервые обыгрывает Белый Барс в основное время

Центральный поединок 33 тура УХЛ состоялся в Белой Церкви, где «Белый Барс» принимал гостей из Харькова.

Первый период команды провели фактически на равных, обмениваясь опасными атаками, однако открыть счёт клубам так и не удалось, во многом благодаря надёжной игре вратарей Владислава Гурко и Александра Качаулы.

Так же, как и во вчерашней игре между «Донбассом» и «Галицкими Львами», счёт в поединке открылся аж на экваторе второй двадцатиминутки, когда Владислав Куцевич рикошетом от конька защитника «динамовцев» отправил игровой снаряд в ворота Владислава Гурко. Эта шайба стала для форварда «барсов» 19-й в этом сезоне, нападающий занимает четвёртое место среди бомбардиров текущего чемпионата с 55 (19+36) набранными очками.

Однако, подопечные Александра Сеуканда мгновенно ответили противнику – спустя 10 секунд Никита Олейник точным броском сравнял счёт в поединке.

Выйти вперёд «сине-белым» удалось уже на третьей минуте заключительного периода – в меньшинстве шайбу в ворота «Барсов» отправил лучший бомбардир текущего чемпионата Владимир Чердак. Этот гол стал 11-м заброшенным в меньшинстве для МХК «Динамо».

Спустя пять минут капитан харьковчан Владимир Чердак оформил дубль, удвоив преимущество своей команды. Отыграться подопечные Константина Буценко так и не сумели благодаря игре голкипера Владислава Гурко, который отбивал все броски по своим воротам.

Таким образом МХК «Динамо» прерывает беспроигрышную серию белоцерковского клуба, и впервые обыгрывает подопечных Констанина Буценко в основное время. До этого «сине-белые» переигрывали «барсов» лишь однажды в серии послематчевых бросков.

«Белый Барс» - МХК «Динамо» 1:3 (0:0; 1:1; 0:2)

Шайбы: 1:0 Куцевич (Ромащенко, Тимченко), 09:25. 1:1 Олейник (Поддубный), 09:33. 1:2 Чердак (Бабчук, Максименко - меньш.), 41:37.1:3 Чердак (Олейник), 46:37.

«Белый Барс»: Качула (Логинов); Табашник - Герцик, Воронин - Ядловский, Гриценко - Васильев, Логач - Грицюк; Разумов - Ромащенко - Тимченко, Куцевич - Даниленко - Лесников, Бондаренко - Дурдыев - Печерских, Козиенко - Найдёнов - Гуменюк.

МХК «Динамо»: Гурко (Гаврилов); Лисин - Поддубный, Бабчук - Друбецкой, Гребёнкин - Хохлов; Чердак - Халин - Олейник, Худяков - Максименко - Сиротенко, Скребела - Праведный - Ефремов, Колядинский.