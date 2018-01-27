Команда Севера победила Юг в Матче всех Звезд Суперлиги

В Николаеве команда Севера победила Юг в Матче звезд Суперлиги Пари-Матч 2018 - 128:123.

Участники сразу включились в процесс развлечения зрителей. Тимофеенко первой же атакой в поединке открыл счет данком. Юг ответил результативным проходом любимца местных фанов и победителя конкурса на меткость Онуфриева. Не прошло и двух минут с начала, как Щепкин первым трехочковым матча вывел Юг вперед. Традиционно для подобных мероприятий команды забивали почти исключительно данками, аллей-упамы и триочоковимы.

В перерыве к участию присоединились и болельщики. Избранные гости Матча звезд попытались попасть из центра площадки в корзину - на этот раз не повезло.

После перерыва игроки продолжили максимально играть на трибуны: шутливо в эпицентре событий оказывались судьи и тренеры. За 2:20 до конца третьей четверти команды дошли до сотни. Первым эту отметку пересекли игроки Юга - Носков забил трехочковый. Впоследствии Конев данком разменял сотню и для Севера.

После длительного заключительного перерыва с импровизированным шоу местного болельщика, команды возобновили борьбу в заключительной четверти, пытаясь играть немного осторожнее. Счет фактически выровнялся, под щитами соперники стали активнее играть в защите. В одном из эпизодов присоединился даже тренер Севера Владимир Коваль, который попытался помешать Мальчевский. Момент не остался без внимания арбитров - специалист получил технический фол.

Почти за 3 минуты до конца основного игрового времени Юг был впереди - 117: 113. Переломными стали два подряд трехочковых Дугата и последующее дальний попадание Глебова. Север уже своего не упустил и довел встречу до победы.

MVP Матча звезд признан легионер "Мавп" Шахид Дэвис, который в составе победителей набрал 34 очка.

Матч Звезд-2018

27 января

Юг - Север - 123:128

Юг: Мальчевский (29), Колтер (18).
Север: Дэвис (34), Рочняк (18), Конев (18).


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