Криштиану забил первый мяч на выезде за три месяца

Лидеру "Реала" Криштиану Роналду удалось прервать малоприятную серию. До сегодняшнего дня португалец долгое время не мог отличиться в выездных матчах "Королевского клуба" в чемпионате Испании. Последний такой гол пришелся на поединок 8-го тура Ла Лиги против "Хетафе", который состоялся еще 14 октября. С тех пор Криштиану Роналду принял участие в четырех выездных матчах "Реала" и всякий раз уходил с поля без забитого мяча.

Выездная "засуха" была прервана сегодня в матче против "Валенсии". На 16-й минуте португалец реализовал пенальти и открыл счет в матче - 1:0.

terrikon.com ведет онлайн-трансляцию матча чемпионата Испании "Валенсия" - "Реал".

Напомним, что накануне Криштиану Роналду заявил, что не собирается покидать "Реал".


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