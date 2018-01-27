Криштиану Роналду: Мое будущее - с Реалом! Футбол

Один из лучших футболистов современности Криштиану Роналду в очередной раз подчеркнул, что его будущее связано исключительно с мадридским "Реалом". Несмотря на завоевание "Золотого мяча" игра португальца в нынешнем сезоне не клеится, о чем свидетельствуют и низкая результативность, и крайне неудачные результаты "Реала" в целом. Не удивительно, что в СМИ время от времени появляются слухи о возможном возвращении Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед" или об обмене на Неймара и переходе в "Пари Сен-Жермен".

- Я хочу остаться в "Реале". Я люблю этот клуб, поэтому связываю свое будущее только с ним. Мне нравится в Мадриде. Я живу в этом городе с 2009 года. Мне нравится климат и люди. Я могу на машине добраться отсюда до Португалии, - цитирует Криштиану Роналду китайское издание "Dongquidi".