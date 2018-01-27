МХП-Винница вырвалась в лидеры волейбольной Суперлиги

9-й тур чемпионата Украины по волейболу ознаменовался сменой лидера. Харьковский "Локомотив" совершил крайне неудачный вояж во Львов, где дважды уступил местной команде "Барком-Кажаны".

Осечкой "железнодорожников" воспользовалась "МХП-Винница". Не испытав ни малейших проблем в противостоянии с "Днепром", подопечные Васифа Талыбова набрали шесть очков и оказались выше харьковчан в силу лучшей разницы партий.

Праздновал победу и ещё один винницкий коллектив - "Юракадемия" была вынуждена сложить оружие перед "Сердцем Подолья". Юристы, добыв победу в первом сете, затем отдали все три партии. А в Хмельницком "Новатор" вполне ожидаемо переиграл черниговский "Буревестник".

Чемпионат Украины по волейболу. Суперлига.

Результаты матчей 9-го тура:



26 января

Барком-Кажаны - Локомотив - 3:1 (26:28, 25:21, 36:34, 25:22)

Юракадемия - Сердце Подолья - 0:3 (25:27, 22:25, 18:25)

Новатор - Буревестник - 3:0 (25:22, 25:19, 25:15)

Днепр - МХП-Винница - 1:3 (16:25, 21:25, 25:21, 23:25)

27 января

Барком-Кажаны - Локомотив - 3:0 (25:20, 26:24, 25:14)

Юракадемия - Сердце Подолья - 1:3 (25:18, 17:25, 21:25, 10:25)

Новатор - Буревестник - 3:0 (25:21, 25:20, 26:24)

Днепр - МХП-Винница - 0:3 (17:25, 12:25, 10:25)

Расписание матчей 10-го тура:



9 февраля

Локомотив - МХП-Винница

Днепр - Новатор

Буревестник - Юракадемия

Сердце Подолья - Барком-Кажаны

10 февраля

Локомотив - МХП-Винница

Днепр - Новатор

Буревестник - Юракадемия

Сердце Подолья - Барком-Кажаны

Турнирная таблица

И В П О (партии) 1. МХП-Винница 18 14 4 41 (47/22) 2. Локомотив 18 14 4 41 (45/22) 3. Барком-Кажаны 18 13 5 39 (46/22) 4. Сердце Подолья 18 12 6 36 (40/22) 5. Новатор 18 11 7 33 (38/29) 6. Юракадемия 18 6 12 18 (27/43) 7. Буревестник 18 1 17 4 (12/53) 8. Днепр 18 1 17 4 (11/53)