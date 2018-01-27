Сын Диего Симеоне хотел бы тренироваться у отца. Футбол

Форвард итальянской "Фиорентины" Джованни Симеоне признался, что любит, когда в роли наставника выступает его отец Диего, который, напомним, является главным тренером мадридского "Атлетико".

Как и Симеоне-старший, Джованни старается покорить итальянскую Серию А. Аргентинский форвард впечатлил своей игрой в "Дженоа" в прошлом сезоне, забив 12 мячей в 35-ти поединках.

"Если говорить с позиции игрока, то я хотел бы, чтобы меня тренировал отец. А кто не хотел бы работать с одним из лучших тренеров мира", - цитирует 22-летнего футболиста Raisport.

В нынешнем сезоне Джованни Симеоне в 24-х матчах во всех турнирах забил восемь мячей и сделал четыре голевые передачи. "Фиорентина" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.


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