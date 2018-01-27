Сын Диего Симеоне хотел бы тренироваться у отца. Футбол
Форвард итальянской "Фиорентины" Джованни Симеоне признался, что любит, когда в роли наставника выступает его отец Диего, который, напомним, является главным тренером мадридского "Атлетико".
Как и Симеоне-старший, Джованни старается покорить итальянскую Серию А. Аргентинский форвард впечатлил своей игрой в "Дженоа" в прошлом сезоне, забив 12 мячей в 35-ти поединках.
"Если говорить с позиции игрока, то я хотел бы, чтобы меня тренировал отец. А кто не хотел бы работать с одним из лучших тренеров мира", - цитирует 22-летнего футболиста Raisport.
В нынешнем сезоне Джованни Симеоне в 24-х матчах во всех турнирах забил восемь мячей и сделал четыре голевые передачи. "Фиорентина" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
27.01.2018 11:48
27.01.2018 14:17