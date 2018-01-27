"Черноморец": Бузбуки в ударе (ВИДЕО)  . Футбол

ВИТОРУЛ Румыния - ЧЕРНОМОРЕЦ - 2:1 (0:0)

Голы: Чобану, 61 (1:0). Игрок на просмотре, 65 (1:1). Питу, 78 - с пенальти (2:1).

Фото: chernomorets.odessa.ua

«Черноморец» (Одесса): 1-й тайм - вратарь на просмотре, Бамба, Люлька, Мамаду, Мартыненко, Хамелюк, Ковалец, Татарков, Третьяков, Антонов, игрок на просмотре;

2-й тайм - Кожухарь, Соколов, Смирнов, Серденюк, игрок на просмотре, игрок на просмотре, Мусолитин, Сильвио, Семенив, игрок на просмотре, игрок на просмотре.

Нелегкое испытание выпало на долю нового главного тренера «моряков» Константина Фролова. С учетом существенных кадровых потерь ему приходится строить командную игру практически заново. Во многом поэтому одесситы никак не могут одержать первую победу на сборах.

Вот и во вчерашнем поединке «Черноморец» уступил старому знакомому из Румынии - «Виторулу». До этого с командой из Констанцы, города-побратима Одессы, черно-синие встречались пять лет назад в той же Турции . Правда, тогда соперники разошлись миром - 0:0.

В новой дуэли «моряков» с «Вииторулом», владельцем и главным тренером которого является звезда европейского футбола восьмидесятых-девяностых годов ХХ столетия Георге Хаджи, румыны одержали минимальную победу.

Игра проходила в жесткой борьбе, что присуще спаррингам с румынскими командами. «Черноморец» несколько раз угрожал воротам соперника, однако до гола дело не дошло - в двух эпизодах голкипер Александру Бузбуки был начеку, а еще в одном - мяч пролетел мимо цели.

Все три гола пришлись на второй тайм. По истечении часа игрового времени счет открыл «Виторул»: Андрей Чобану эффектным ударом с угла штрафной забил под перекладину. Затем за дело взялись одесситы, создавшие ряд голевых моментов. Усилия «Черноморца» сводил на нет Бузбуки, но «морякам» все же удалось огорчить румынского вратаря. Один из потенциальных новичков одесской команды головой замкнул подачу углового.

Победный гол «Виторула» с пенальти забил Алекси Питу. «Черноморец» имел шанс уйти от поражения, но его снова подвела реализация.