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Кубок Англии: Шеффилд Уэнсдей идет дальше. Футбол В Кубке Англии стали известны первые клубы, которые вышли в стадию 1/8 финала. Первым из них стал "Шеффилд Уэнсдей", который превзошел своего соседа по Чемпионшипу "Рединг". Особо стоит отметить футболиста сборной Косово Нухиу, на счету которого решающий дубль. Вторая путевка, как уже сообщалось, досталась "Манчестер Юнайтед", разгромившему "Йовил Таун". Основная масса матчей четвертого раунда Кубка Англии состоится завтра. 2017-18, Кубок Англии Игровой день: 2018-01-26 "Йовил Таун" - "Манчестер Юнайтед" 0:4 (0:1)



Голы: Рашфорд, 41 (0:1); Эррера, 61 (0:2); Лингард, 89 (0:3); Лукаку Р., 93 (0:4)

"Шеффилд Уэнсдей" - "Рединг" 3:1 (1:0)



Голы: Нухиу, 29 (1:0); Нухиу, 54 (2:0); Бойд, 62 (3:0); Смит, 86 (3:1)



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